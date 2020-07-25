"Стремлюсь туда попасть, чтобы изо дня в день становиться лучше. Буду рад конкурировать с таким вратарем, как Куртуа. Приложу все усилия, чтобы не дать ему спокойно себя чувствовать", — сказал Лунин в интервью на ютуб-канале Yellow.
Лунин подписал шестилетний контракт "Реалом" в июне 2018 года. Ранее сообщалось, что мадридский клуб намерен вернуться игрока из аренды на следующий сезон.
В текущем сезоне украинский футболист играл за "Вальядолид" и "Овьедо".
Лунин: приложу все усилия, чтобы не дать Куртуа спокойно себя чувствовать в "Реале"
Украинский голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин заявил, что намерен бороться за место в составе "сливочных".
Фото: © globallookpress.com
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