У форварда 182 обводки. Также в тройке лучших фигурируют хавбек "Бетиса" Набиль Фекир и защитник "Вильярреала" Андре Замбо-Ангисс.
За последние 10 лет Месси шесть раз становился лучшим дриблером Ла Лиги.
В завершившемся сезоне чемпионата Испании Лионель Месси стал лучшим бомбардиром и ассистентом. За 33 проведенных встречи он забил 25 голов и отдал 21 голевую передачу.
"Барселона" по итогам сезона заняла вторую строчку.
Месси стал лучшим дриблером Ла Лиги прошедшего сезона
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси стал лучшим дриблёром завершившегося чемпионата Испании.
Фото: Reuters
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