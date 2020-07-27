Месси стал лучшим дриблером Ла Лиги прошедшего сезона

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси стал лучшим дриблёром завершившегося чемпионата Испании.

Фото: Reuters

У форварда 182 обводки. Также в тройке лучших фигурируют хавбек "Бетиса" Набиль Фекир и защитник "Вильярреала" Андре Замбо-Ангисс.



За последние 10 лет Месси шесть раз становился лучшим дриблером Ла Лиги.



В завершившемся сезоне чемпионата Испании Лионель Месси стал лучшим бомбардиром и ассистентом. За 33 проведенных встречи он забил 25 голов и отдал 21 голевую передачу.



"Барселона" по итогам сезона заняла вторую строчку.