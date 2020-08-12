Бывшие полузащитники "Валенсии" Даниэль Парехо и Францис Коклен подписали контракты с "Вильярреалом".
Соглашения футболистов с новым клубом рассчитаны на 4 года, сообщает пресс-служба "Вильярреала".
Парехо выступал за "Валенсию" с 2011 года, долгое время являлся капитаном команды. В минувшем сезоне в чемпионате Испании полузащитник провёл 35 матчей, забил 8 голов, 5 из которых с пенальти, и отличился 3 голевыми передачами.
Коклен пополнил состав "летучих мышей" в 2018 году. Ранее полузащитник выступал за лондонский "Арсенал". В сезоне 2019/2020 футболист принял участие в 26 матчах и заработал 7 жёлтых карточек.
Парехо и Коклен будут выступать за "Вильярреал"
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