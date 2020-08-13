Такое решение обусловлено финансовыми трудностями, вызванными пандемией коронавируса. Об этом объявил генеральный директор клуба Хосе Анхель Санчес на встрече с футболистами команды. Также он сказал, что руководство "Реала" довольно итогами сезона, несмотря на вылет из Лиги чемпионов.
Также сообщается, что ряд арендованных игроков вернется в расположение клуба. Полузащитники Мартин Эдегор и Дани Сьос, которые выступали в "Сосьедаде" и лондонском "Арсенале" соответственно, а также вратарь Андрей Лунин, выступавший за "Овьедо", начнут сезон в составе "сливочных".
Источник: Marca
"Реал" не купит новых игроков, если никого не продаст
Мадридский "Реал" будет приобретать новых футболистов, если клубу удастся продать кого-то из имеющихся игроков.
Фото: Getty Images
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