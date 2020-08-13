По его словам, туринский клуб хочет расстаться с португальцем из-за его высокой зарплаты. Балаге отметил, что именно по этой причине Роналду связывают с "ПСЖ".
Роналду перешел в "Ювентус" из "Реала" летом 2018 года за 117 миллионов евро.
Туринский клуб несколько дней назад вылетел из Лиги чемпионов и в СМИ была информация, что футболист рассматривает вариант с уходом в "ПСЖ".
Журналист Балаге: "Ювентус" предложил Роналду "Барселоне"
Журналист Гильем Балаге в твиттере рассказал, что "Ювентус" предложил форварда Криштиану Роналду "Барселоне".
Global Look Press
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