"Денис начал тренировочный процесс с командой. Тренер на него рассчитывает. В ближайшем будущем мы увидим Дениса на поле. Он будет защищать цвета "Валенсии", - сказал Черышев-старший в эфире "Матч ТВ".
Ранее сообщалось, что испанский клуб намерен продать 29-летнего футболиста. По данным СМИ, в его услугах заинтересованы "Зенит" и "Спартак".
В прошлом сезоне Черышев принял участие в 31 матче, в которых отметился 3 голами и 2 ассистами.
Отец Черышева сообщил, что футболист останется в "Валенсии"
Отец полузащитника "Валенсии" Дениса Черышева Дмитрий Черышева рассказал, что футболист не покинет клуб.
Gettyimages.ru
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