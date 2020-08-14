Моратти: у владельцев "Интера" есть возможности привезти Месси

Экс-президент "Интера" Массимо Моратти поделился мнением о возможном подписании итальянским клубом контракта с капитаном "Барселоны" Лионелем Месси.



Фото: Marca

Ранее в СМИ активно муссировались слухи о возможном переходе аргентинца. По данным ряда источников, футболист даже приобрёл недвижимость в Милане.



"Сейчас я просто являюсь болельщиков "Интера", никакой инсайдерской информации у меня нет. Но я знаю одно: у владельцев клуба есть возможности привезти Месси в Милан", - цитирует Моратти Quotidiano Sportivo.