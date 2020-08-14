Руководство каталонского клуба приняло решение отправить в отставку Сетьена после разгромного поражения от "Баварии" (2:8) в четвертьфинале Лиги чемпионов.
61-летний Сетьен возглавил "Барселону" в январе 2020 года. Отмечается, что каталонский клуб рассматривает кандидатуру на пост главного тренера команды Маурисио Почеттино.
Источник: Твиттер журналиста Фабрицио Романо
"Барселона" уволит Сетьена
Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен будет отправлен в отставку.
Фото: Reuters
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