"Барселона" уволит Сетьена

Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен будет отправлен в отставку.

Фото: Reuters

Руководство каталонского клуба приняло решение отправить в отставку Сетьена после разгромного поражения от "Баварии" (2:8) в четвертьфинале Лиги чемпионов.



61-летний Сетьен возглавил "Барселону" в январе 2020 года. Отмечается, что каталонский клуб рассматривает кандидатуру на пост главного тренера команды Маурисио Почеттино.



Источник: Твиттер журналиста Фабрицио Романо