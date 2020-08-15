Источник: Месси намерен покинуть "Барселону"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси решил уйти из клуба.

Фото: Marca

Как сообщает источник, аргентинец недоволен руководством клуба. Отмечается, что продлить контракт с "Барселоной" Месси готов только в том случае, если в руководстве произойдут серьезные изменения. Соглашение форварда с каталонцами действует до лета 2021 года.



Напомним, вчера "Барселона" со счетом 2:8 проиграла "Баварии" в 1/4 финала Лиги чемпионов.



Ранее сообщалось об интересе к Месси со стороны "Интера".



Источник: CORE