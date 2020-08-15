Источник: Месси намерен покинуть "Барселону"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси решил уйти из клуба.
Фото: Marca
Как сообщает источник, аргентинец недоволен руководством клуба. Отмечается, что продлить контракт с "Барселоной" Месси готов только в том случае, если в руководстве произойдут серьезные изменения. Соглашение форварда с каталонцами действует до лета 2021 года.

Напомним, вчера "Барселона" со счетом 2:8 проиграла "Баварии" в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось об интересе к Месси со стороны "Интера".

Источник: CORE

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Теги: Месси Барселона
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