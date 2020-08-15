По данным журналиста Альфредо Педуллы, нападающий туринского клуба Криштиану Роналду предложил французу летом перебраться в "Ювентус". Также он попросил руководителей клуба постараться подписать 32-летнего игрока.
Роналду и Бензема время долгое время играли в "Реале". Контракт Карима со "сливочными" действует до 2022 года.
Источник: Роналду позвал Бензема в "Ювентус"
Форвард "Реала" Карим Бензема может продолжить карьеру в "Ювентусе".
Фото: © globallookpress.com
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