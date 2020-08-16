Источник: футболисты "Барселоны" хотят, чтобы Хави возглавил клуб

Футболисты "Барселоны" рассчитывают, что клуб отправит в отставку Кике Сетьена и назначит на пост главного тренера Хави, утверждают испанские СМИ.



Фото: Goal

В настоящее время бывший полузащитник каталонцев Хави возглавляет "Аль-Садд". Ранее ему уже предлагали возглавить "Барсу", но Хави решил не уезжать из Катара, так как ещё не готов к работе на таком уровне.



Как сообщает AS, лидеры "Барселоны" считают Хави единственным человеком, способным сплотить игроков.



"Барселона", по всей видимости, расстанется с Сетьеном. Каталонцы не сумели выиграть Примеру, а в Лиге чемпионов в 1/4 финала проиграли "Баварии" со счётом 2:8.