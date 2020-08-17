"Барселона" заявила, что клуб готовит масштабные перестановки

В заявлении на сайте клуба говорится, что увольнение главного тренера Энрике Сетьена - первый шаг в рамках реструктуризации основной команды. Обо всех изменениях клуб пообещал оповестить в ближайшие дни.
В минувшем сезоне "Барселона" не выиграла ни одного трофея. Команда заняла второе место в чемпионате Испании, уступив чемпионство мадридскому "Реалу". В Кубке страны сине-гранатовые уступили "Атлетику" на стадии четвертьфинала. В Лиге чемпионов каталонцы также в 1/4 финала проиграли "Баварии" со счётом 2:8.
Вероятнее всего, сине-гранатовых возглавит главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман. Сегодня, 17 августа, он провел переговоры с руководством клуба.
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В "Барселоне" сообщили, что в ближайшее время будет проведена реструктуризация команды.
Фото: ФК "Барселона"
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