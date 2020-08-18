Абидаль покинул пост спортивного директора "Барселоны"

"Барселона" объявила о прекращении сотрудничества со спортивным директором клуба Эриком Абидалем.

Фото: ФК "Барселона"

Соглашение с 40-летним специалистом расторгли по обоюдному согласию сторон.



Абидаль занимал должность спортивного директора "Барселоны" с лета 2018 года.



Напомним, что 17 августа "Барселона" уволила главного тренера Кике Сетьена.