Соглашение с 40-летним специалистом расторгли по обоюдному согласию сторон.
Абидаль занимал должность спортивного директора "Барселоны" с лета 2018 года.
Напомним, что 17 августа "Барселона" уволила главного тренера Кике Сетьена.
Абидаль покинул пост спортивного директора "Барселоны"
"Барселона" объявила о прекращении сотрудничества со спортивным директором клуба Эриком Абидалем.
Фото: ФК "Барселона"
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