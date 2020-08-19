На этом посту 52-летний специалист сменил Эрика Абидаля, который был уволен ранее. Абидаль покинул команду вскоре после того, как "Барселона" уволила Кике Сетьена с поста главного тренера.
Плане работает в "Барселоне" с лета 2018 года. В каталонском клубе он был помощником Абидаля. Ранее специалист работал в Хетафе", "Расинге", "Эспаньоле", "Алавесе" и других клубах.
"Барселона" назвала имя нового спортивного директора, который сменит Абидаля
Пресс-служба "Барселоны" сообщила, что Рамон Планес стал новым спортивным директором клуба.
Фото: AS
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