"Барселона" назвала имя нового спортивного директора, который сменит Абидаля

Пресс-служба "Барселоны" сообщила, что Рамон Планес стал новым спортивным директором клуба.



Фото: AS

На этом посту 52-летний специалист сменил Эрика Абидаля, который был уволен ранее. Абидаль покинул команду вскоре после того, как "Барселона" уволила Кике Сетьена с поста главного тренера.



Плане работает в "Барселоне" с лета 2018 года. В каталонском клубе он был помощником Абидаля. Ранее специалист работал в Хетафе", "Расинге", "Эспаньоле", "Алавесе" и других клубах.