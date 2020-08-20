Куман: Месси должен завершить карьеру в "Барселоне". "Барселона" - это и есть Месси

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман сказал, что нападающий команды Лионель Месси должен завершить карьеру именно в каталонском клубе.

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- Он разочарован, и это логично. Я бы тоже был разочарован, если бы проиграл "Баварии" со счётом 2:8.



Месси - победитель. Он хочет побеждать любой ценой и раздражается, если ему это не удаётся. Мне предстоит найти способ взять от Месси лучшее, на что он способен. Он должен завершить карьеру в "Барселоне". "Барселона" - это и есть Месси, - цитирует Кумана Goal.com со ссылкой на NOS.



Ранее сообщалось, что аргентинский форвард в личной беседе с Куманом сообщил, что желает покинуть клуб. Месси разочарован вылетом из Лиги чемпионов и действиями руководства.



Отмечается, что 33-летний аргентинец при этом понимает, что, учитывая контрактные обязательства, ему будет нелегко покинуть "Барсу".



В прошлом сезоне на счету Месси 31 гол и 26 результативных передач в 44 матчах. "Барселона" не выиграла ни одного трофея. После неудачного сезона команду покинул главный тренер Энрике Сетьен и спортивный директор клуба Эрик Абидаль.