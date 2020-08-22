Сообщается, что испанский клуб хочет подписать португальца на замену Эверу Банеге, который покинул клуб.
Мариу в прошлом сезоне на правах аренды выступал за "Локомотив". В составе железнодорожников 27-летний хавбек провел 22 матча, в которых забил 1 гол и сделал 6 ассистов.
Жоау Мариу попал в сферу интересов "Севильи"
"Севилья" заинтересована в услугах полузащитника "Интера" Жоау Мариу.
Фото: © РИА Новости
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