"Бенфика" проявляет интерес к Диего Косте

Нападающий мадридского "Атлетико" Диего Коста может продолжить карьеру в чемпионате Португалии.

Фото: ФК "Атлетико"

Сообщается, что интерес к испанцу проявляет "Бенфика". Лиссабонцы не смогли договориться о трансфере нападающего Эдинсона Кавани, после чего приоритетной целью португальского клуба стал Коста.



Напомним, что в сезоне 2019/2020 Коста провёл 23 матча в чемпионате Испании и отличился 5 забитыми мячами, тем самым помог "Атлетико" занять 3 строчку в Ла Лиге. Контракт испанца с "матрасниками" истекает летом 2021 года.



Источник: A Bola