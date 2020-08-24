Сообщается, что интерес к испанцу проявляет "Бенфика". Лиссабонцы не смогли договориться о трансфере нападающего Эдинсона Кавани, после чего приоритетной целью португальского клуба стал Коста.
Напомним, что в сезоне 2019/2020 Коста провёл 23 матча в чемпионате Испании и отличился 5 забитыми мячами, тем самым помог "Атлетико" занять 3 строчку в Ла Лиге. Контракт испанца с "матрасниками" истекает летом 2021 года.
Источник: A Bola
"Бенфика" проявляет интерес к Диего Косте
Нападающий мадридского "Атлетико" Диего Коста может продолжить карьеру в чемпионате Португалии.
Фото: ФК "Атлетико"
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