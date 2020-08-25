Об этом сообщает ряд испанских СМИ и журналистов.
По версии источников, 33-летний футболист уведомил клуб через факс о желании покинуть команду. Он ссылается на пункт, по которому может расторгнуть контракт в одностороннем порядке. В клубе ответили, что эта возможность истекла 10 июня. Однако аргентинец хочет воспользоваться ситуацией с коронавирусом.
Месси является воспитанником "Барселоны", выиграв с командой 34 титула, а также ряд индивидуальных наград.
Источники: Альфредо Мартинес и RAC1.
СМИ: Месси уведомил "Барселону" о желании покинуть клуб
Нападающий и капитан "Барселоны" Лионель Месси намеревается покинуть команду.
Фото: Getty Images
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