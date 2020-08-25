СМИ: Месси уведомил "Барселону" о желании покинуть клуб

Нападающий и капитан "Барселоны" Лионель Месси намеревается покинуть команду.

Фото: Getty Images

Об этом сообщает ряд испанских СМИ и журналистов.



По версии источников, 33-летний футболист уведомил клуб через факс о желании покинуть команду. Он ссылается на пункт, по которому может расторгнуть контракт в одностороннем порядке. В клубе ответили, что эта возможность истекла 10 июня. Однако аргентинец хочет воспользоваться ситуацией с коронавирусом.



Месси является воспитанником "Барселоны", выиграв с командой 34 титула, а также ряд индивидуальных наград.



Источники: Альфредо Мартинес и RAC1.