В одной из соцсетей с футболистом попрощался нынешний глава Каталонии Жоаким Торра, отметив, что Каталония всегда будет домом для аргентинца.
Между тем, по информации журналистов, "Барселона" готова судиться с 33-летним футболистом. Клуб не готов отпустить футболиста меньше, чем за 700 млн евро, прописанных в его контракте. Если Месси захочет разорвать соглашение в одностороннем порядке, то в "Барселоне" готовы судиться с футболистом.
Напомним, ранее появилась информация, что Месси хочет покинуть "Барселону".
Источник: твиттер Жоакима Торра. Вероника Брунатти.
Глава Каталонии попрощался с Месси. "Барселона" готова судиться с игроком
Слухи об уходе Лионеля Месси из "Барселоны" всё больше походят на правду.
Фото: Getty Images
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!