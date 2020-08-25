Опубликован факс Месси с просьбой отпустить его из клуба (фото)

Опубликована фотография факса нападающего "Барселоны" Лионеля Месси, в котором он просит отпустить его из клуба.

Фото: TyC Sports

Сообщается, что Лионель решил покинуть клуб после слов нового главного тренера "Барселоны" Рональда Кумана о том, что привилегий в команде больше не будет.



Ранее сообщалось, что аргентинец готов расторгнуть контракт в одностороннем порядке. В клубе готовы подать в суд на нападающего, поскольку такая опция в соглашении действовала только до 10 июня.



В минувшем сезоне 33-летний Месси стал автором 25 голов в 33 матчах Ла Лиги.