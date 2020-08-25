Источник: факс Месси с просьбой покинуть "Барселоной" является фейком

Опубликованное фото факса с просьбой нападающего Лионеля Месси покинуть каталонский клуб оказалось фейком.

Фото AFP

Сообщается, что опубликованный факс адресован совету директоров и президенту клуба Хосепу Бартомеу, что не соответствует настоящему документу, который Месси отправил в "Барселону".



33-летний Месси является воспитанником "Барселоны". В прошлом сезоне аргентинец в составе каталонской команды провел 44 матча во всех турнирах, в которых забил 31 мяч.



Ранее появилась информация, Месси готов остаться в клубе, если президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу покинет свой пост.



Источник: Mundo Deportivo