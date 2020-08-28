Ракитич может вернуться в "Севилью"

Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич близок к возвращению в "Севилью".

Фото: ФК "Барселона"

Хорват может стать самым высокооплачиваемым футболистов испанского клуба, получая в два раза меньше, чем в каталонском клубе. Переговоры представителей Севильи и игрока находятся в продвинутой стадии, сообщает источник. Контракт с Ракитичем может быть подписан на 3 или 4 года.



Контракт с "Барселоной" у 32-летнего хавбека заканчивается летом 2021 года. Напомним, что Ракитич выступал в "Севилье" с 2011 по 2014 год. В минувшем сезоне Ла Лиги хорват провёл 31 матч, в которых забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.



Источник: Sport.es