"Барселона" может купить Иммобиле на замену Суаресу

Нападающий "Лацио" Чиро Иммобиле входит в сферу интересов "Барселоны".
Фото: ФК "Лацио"
В лице итальянца каталонский клуб видит замену форварду Луису Суаресу. Уругваец не входит в планы нового главного тренера "Барсы" Рональда Кумана.

В минувшем сезоне Иммобиле выиграл "Золотую бутсу", забив 36 голов в чемпионате Италии. Помимо "Лацио" 30-летний форвард выступал за "Торино", "Севилью", "Боруссию Д" и "Ювентус".

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Теги: Барселона Иммобиле Лацио
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