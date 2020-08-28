"Барселона" может купить Иммобиле на замену Суаресу

Нападающий "Лацио" Чиро Иммобиле входит в сферу интересов "Барселоны".

Фото: ФК "Лацио"

В лице итальянца каталонский клуб видит замену форварду Луису Суаресу. Уругваец не входит в планы нового главного тренера "Барсы" Рональда Кумана.



В минувшем сезоне Иммобиле выиграл "Золотую бутсу", забив 36 голов в чемпионате Италии. Помимо "Лацио" 30-летний форвард выступал за "Торино", "Севилью", "Боруссию Д" и "Ювентус".