Куман провел первую тренировку в "Барселоне" без Месси

"Барселона" начала подготовку к новому сезону под руководством нового главного тренера Рональда Кумана.

Фото: ФК "Барселона"

Как сообщает официальный сайт каталонского клуба, на тренировке отсутствовали Иван Ракитич и Лионель Месси.



Напомним, что аргентинский форвард хочет покинуть "Барселону" в это трансферное окно.



Старт Ла Лиги запланирован на 13 сентября.