Куман провел первую тренировку в "Барселоне" без Месси

"Барселона" начала подготовку к новому сезону под руководством нового главного тренера Рональда Кумана.
Фото: ФК "Барселона"
Как сообщает официальный сайт каталонского клуба, на тренировке отсутствовали Иван Ракитич и Лионель Месси.

Напомним, что аргентинский форвард хочет покинуть "Барселону" в это трансферное окно.

Старт Ла Лиги запланирован на 13 сентября.

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Теги: Барселона Месси Ла Лига
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