Как сообщает официальный сайт каталонского клуба, на тренировке отсутствовали Иван Ракитич и Лионель Месси.
Напомним, что аргентинский форвард хочет покинуть "Барселону" в это трансферное окно.
Старт Ла Лиги запланирован на 13 сентября.
Куман провел первую тренировку в "Барселоне" без Месси
"Барселона" начала подготовку к новому сезону под руководством нового главного тренера Рональда Кумана.
Фото: ФК "Барселона"
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