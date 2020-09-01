Полузащитник "Барселоны" Де Йонг рассказал о хаосе в клубе в связи с уходом Месси

Хавбек "Барселоны" Френки Де Йонг рассказал об обстановке в клубе в связи с конфликтом форварда Лионеля Месси с руководством клуба.

Global Look Press

"В "Барселоне" сейчас много всего происходит. Царит хаос. До конца всей ситуации, если честно, я не знаю. С Месси об этом не говорил. У нас с ним не такие близкие отношения, чтобы я ему звонил и спрашивал, как у него дела. Если он уйдет, это будет большим ударом для команды и клуба. Когда вернусь из сборной в расположение клуба, увижу, что случилось. В любом случае придется следить за ситуацией", - сказал де Йонг.



Также голландский футболист высказался о своем первом сезоне в "Барселоне". В каталонский клуб де Йонг перешел летом 2019 года из "Аякса".



"Нет победы в Ла Лиге, в Лиге чемпионов, за два года уволили двух тренером. Но стараюсь об этом не думать, когда я в отпуске", - приводит слова полузащитника Fox Sports.



На прошлой неделе Месси принял решение покинуть "Барселноу" и уведомил об этом руководством клуба. В СМИ сообщалось, что каталонцы не хотят отпускать аргентинца бесплатно и намерены выручить за его трансфер 700 миллионов евро. Именно такая сумма отступных прописана в его контракте.



Сообщалось, что активный интерес к Месси проявляет "Манчестер Сити". По данным испанских СМИ, главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола приезжал в Барселону и разговаривал с Месси.