Стали известны условия контракта Луиса Суареса с "Ювентусом"

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес согласовал условия контракта с "Ювентусом".

Фото: AFP7 / ZUMA Press / Global Look Press

По информации источника, форварда будет зарабатывать 10 млн евро плюс бонусы, соглашение будет подписано на три года.



Игроком также интересуются "ПСЖ" и "Аякс", но туринцы оказались настойчивее.



За "Барселону" футболист выступал с 2014 года, перейдя из "Ливерпуля". В 191 матче Ла Лиги Суарес стал автором 147 голов и 91 голевой передачи. В прошлом сезоне Суарес провел 36 матчей и забил 21 гол.



Источник: твиттер итальянского журналиста Николо Скиры