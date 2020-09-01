"Даже гении уходят после 2:8". На митингах в Белоруссии Лукашенко сравнили с Месси (фото)

В Белоруссии продолжаются митинги после президентских выборов.

Фото: СМИ Белоруссии

На одной из плакате, митингующие написали следующее:



— Даже гении уходят после 2:8, но ты, Саша, далеко не Мессия, — возмущаются жители.



Это отсылка к нападающему "Барселоны" Лионелю Месси, который решил уйти из команды. Последнюю игру в составе "сине-гранатовых" от провёл против "Баварии" в 1/4 финала Лиги чемпионов (2:8).