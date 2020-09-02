Отец и агент Месси не убедил руководство "Барселоны". Клуб не будет снижать отступные за игрока

Хорхе Месси, отец и агент нападающего "Барселоны" Лионеля Месси, провёл встречу с руководством клуба.

Фото: Getty Images

Встреча между Месси старшим и президентом Хосепом Бартомеу состоялась сегодня, 2 сентября.



Сообщается, что отцу аргентинца не удалось убедить отпустить игрока бесплатно. "Барселона" хочет, чтобы за игрока заплатили сумму отступных — 700 млн евро.



Напомним, футболист хочет покинуть клуб и пытается воспользоваться пунктом в контракте, позволяющий разорвать контракт в одностороннем порядке. Клуб сообщает, что действие этого пункта истекло.



Источник: El Mundo Deportivo