— Я пытался уйти в прошлом году, но они заблокировали все в последнюю секунду. Это был проект, от которого я был в восторге, но он не осуществился. Были и другие случаи, когда я пытался уйти, но клуб не позволял этого или что-то делал. Дело в клубе, — цитирует валлийца Sky Sports.
31-летний Бэйл в минувшем сезоне провёл 20 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал две голевые передачи.
Бэйл: я пытался уйти в прошлом году, но "Реал" заблокировал все в последнюю секунду
Полузащитник мадридского "Реала" Гарет Бэйл рассказал, что клуб срывал его переход в другие команды.
Фото: Imago Images
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