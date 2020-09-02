Бэйл: я пытался уйти в прошлом году, но "Реал" заблокировал все в последнюю секунду

Полузащитник мадридского " Реала " Гарет Бэйл рассказал, что клуб срывал его переход в другие команды.

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— Я пытался уйти в прошлом году, но они заблокировали все в последнюю секунду. Это был проект, от которого я был в восторге, но он не осуществился. Были и другие случаи, когда я пытался уйти, но клуб не позволял этого или что-то делал. Дело в клубе, — цитирует валлийца Sky Sports.



31-летний Бэйл в минувшем сезоне провёл 20 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал две голевые передачи.