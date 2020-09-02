Соглашение аргентинца и каталонцев истекает летом 2021 года. Решение о будущем нападающего будет принято сегодня, 3 сентября.
2 сентября состоялась встреча между отцом Месси и президентом Хосепом Бартомеу. Сообщалось, что отцу аргентинца не удалось убедить отпустить игрока бесплатно. "Барселона" хочет, чтобы за Лионеля заплатили сумму отступных — 700 млн евро.
Напомним, футболист хочет покинуть клуб и пытается воспользоваться пунктом в контракте, позволяющий разорвать контракт в одностороннем порядке. Клуб настаивает, что действие этого пункта истекло.
Источник: инстаграм журналиста Мартина Аревало
Месси, скорее всего, доработает контракт в "Барселоне"
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси, вероятнее всего, останется в клубе на будущий сезон.
Фото: Getty Images
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