Эта сумма намного меньше, чем его отступные, прописанные в контракте. Напомним, в соглашении фигурирует сумма 700 млн. Контракт аргентинца и каталонцев истекает летом 2021 года.
2 сентября состоялась встреча между отцом Месси и президентом Хосепом Бартомеу. Сообщалось, что отцу аргентинца не удалось убедить отпустить игрока бесплатно.
Напомним, футболист хочет покинуть клуб и пытается воспользоваться пунктом в контракте, позволяющий разорвать контракт в одностороннем порядке. Клуб настаивает, что действие этого пункта истекло.
Источник: The Telegraph
Месси может покинуть "Барселону" за 100 млн евро
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси может покинуть клуб за 100 млн евро.
Фото: Alex Caparros/Getty Images
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