Месси может покинуть "Барселону" за 100 млн евро

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси может покинуть клуб за 100 млн евро.

Фото: Alex Caparros/Getty Images

Эта сумма намного меньше, чем его отступные, прописанные в контракте. Напомним, в соглашении фигурирует сумма 700 млн. Контракт аргентинца и каталонцев истекает летом 2021 года.



2 сентября состоялась встреча между отцом Месси и президентом Хосепом Бартомеу. Сообщалось, что отцу аргентинца не удалось убедить отпустить игрока бесплатно.



Напомним, футболист хочет покинуть клуб и пытается воспользоваться пунктом в контракте, позволяющий разорвать контракт в одностороннем порядке. Клуб настаивает, что действие этого пункта истекло.



Источник: The Telegraph