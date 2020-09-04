Суарес договорился о контракте с "Ювентусом"

"Ювентус" близок к подписанию контракта с нападающим "Барселоны" Луисом Суаресом.

Фото: AFP7 / ZUMA Press / Global Look Press

Как сообщает в своем твиттере журналист Гиллем Балаге, уругвайский футболист согласовал условия личного контракта с туринским клубом.



Ранее сообщалось, что новый главный тренер каталонцев Рональд Куман не заинтересован в услугах 33-летнего форварда.



Суарес выступал за "Барселону" с 2014 года, перейдя из "Ливерпуля" за 82 миллиона евро.