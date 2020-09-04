Как сообщает в своем твиттере журналист Гиллем Балаге, уругвайский футболист согласовал условия личного контракта с туринским клубом.
Ранее сообщалось, что новый главный тренер каталонцев Рональд Куман не заинтересован в услугах 33-летнего форварда.
Суарес выступал за "Барселону" с 2014 года, перейдя из "Ливерпуля" за 82 миллиона евро.
Суарес договорился о контракте с "Ювентусом"
"Ювентус" близок к подписанию контракта с нападающим "Барселоны" Луисом Суаресом.
Фото: AFP7 / ZUMA Press / Global Look Press
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