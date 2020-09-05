Месси с понедельника приступит к тренировкам с "Барселоной"

Нападающий Лионель Месси, который принял решение остаться в "Барселоне", со следующей неделе приступит к тренировкам с командой.

Mundo Deportivo

Сообщается, что аргентинский футболист 7 сентября приступит к тренировкам.



Ранее Месси хотел покинуть "Барселону", но решил остаться до истечения контракта с клубом - до лета 2021 года.



"Барселона" в прошлом сезоне заняла 2-е место в турнирной таблице чемпионата Испании.



Источник: Mundo Deportivo