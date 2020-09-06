Президент "Лиона" подтвердил интерес "Барселоны" к Депаю

Президент "Лиона" Жан-Мишель Оляс прокомментировал информацию о возможном переходе голландского нападающего Мемфиса Депая в "Барселону".

Фото: ФК "Лион"

"Контракт с Мемфисом Депаем истекает. Рональд Куман хочет, чтобы он выступал в "Барселоне", но существует ещё и вариант с "Ромой", - заявил Оляс.



Депай выступает за "Лион" с 2017 года. Контракт форварда с французским клубом истекает по завершении сезона 2020/2021.



Напомним, что в минувшем сезоне Лиги 1 Депай провел 13 матчей, забил 9 голов и сделал 3 ассиста. В 1-м туре нового сезона чемпионата Франции 26-летний нападающий оформил хет-трик в ворота "Дижона".



Источник: Goal.com