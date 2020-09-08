"Реал" выразил недовольство вызовом Азара в сборную. Эден не провел ни минуты в двух матчах

Мадридский "Реал" не хотел отпускать нападающего Эдена Азара в сборную Бельгии, однако игрока убедил главный тренер Роберто Мартинес.

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