Сообщается, что специалист сказал футболисту, что его присутствие в раздевалке крайне необходимо. Более того, тренер пообещал Азару игровую практику перед стартом нового сезоне Ла Лиги.
В итоге Эден тренировался в бельгийской команде индивидуально и не провел на поле в Лиге наций ни минуты, хотя Мартинес планировал задействовать форварда в обеих встречах. "Сливочные" выразили недовольство этим фактом.
Напомним, голкипер "Реала" Тибо Куртуа прибыл в расположение клуба, минуя сборы с национальной командой. Так же сделал Лука Модрич и Мартин Эдегор.
В минувшем сезоне Азар из-за травм провел всего 16 матчей в Ла Лиге, забил 1 гол и отдал 6 передач.
Источник: AS
"Реал" выразил недовольство вызовом Азара в сборную. Эден не провел ни минуты в двух матчах
Мадридский "Реал" не хотел отпускать нападающего Эдена Азара в сборную Бельгии, однако игрока убедил главный тренер Роберто Мартинес.
Фото: Getty Images
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