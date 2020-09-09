Как сообщает источник, испанский клуб готов выплачивать 50% зарплаты Бэйла в следующем сезоне, если тот уйдет в другой клуб.
В прошлом сезоне Бэйл провёл 20 матчей, забил три гола и отдал две голевые передачи.
Источник: The Telegraph.
"Реал" готов выплачивать половину зарплаты Бэйла, если тот уйдет в другой клуб
Мадридский "Реал" продолжает искать возможности расстаться с нападающим Гаретом Бэйлом.
Фото: Getty Images
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