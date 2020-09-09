"Реал" готов выплачивать половину зарплаты Бэйла, если тот уйдет в другой клуб

Мадридский "Реал" продолжает искать возможности расстаться с нападающим Гаретом Бэйлом.

Фото: Getty Images

Как сообщает источник, испанский клуб готов выплачивать 50% зарплаты Бэйла в следующем сезоне, если тот уйдет в другой клуб.



В прошлом сезоне Бэйл провёл 20 матчей, забил три гола и отдал две голевые передачи.



Источник: The Telegraph.