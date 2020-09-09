Гризманн: отношения с Месси? У нас все будет хорошо. С Мбаппе была похожая ситуация

Нападающий "Барселоны" Антуан Гризманн высказался об отношениях с форвардом Лионелем Месси.

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— Отношения с Месси? У нас все будет хорошо. С Мбаппе была похожая ситуация. В начале мы не понимали друг друга в плане передач. Мне тоже потребовалось много времени, чтобы привыкнуть к нему, — рассказал футболист в интервью AS.



Гризманн добавил, что прошлый сезон был сложным для всех, но теперь появилась возможность начать всё заново. Нападающий отметил, что его всё устраивает в "Барселоне" и он хочет поскорее встретиться с партнёрами, чтобы начать путь к трофеям, которых в прошлом году у клуба не было.



В минувшем сезоне 29-летний Гризманн провёл 48 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал четыре голевые передачи.