Голосование за нового президента каталонского клуба пройдет 20 и 21 марта 2021 года, сообщает официальный сайт "Барселоны".
Нынешний президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу не сможет принять участия в выборах, так как занимает этот пост второй срок подряд.
Выборы нового президента "Барселоны" пройдут в марте 2021 года
Стало известно, когда состоятся выборы нового президента "Барселоны".
Фото: ФК "Барселона"
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