Выборы нового президента "Барселоны" пройдут в марте 2021 года

Стало известно, когда состоятся выборы нового президента "Барселоны".
Фото: ФК "Барселона"
Голосование за нового президента каталонского клуба пройдет 20 и 21 марта 2021 года, сообщает официальный сайт "Барселоны".

Нынешний президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу не сможет принять участия в выборах, так как занимает этот пост второй срок подряд.

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Ла Лига Барселона
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Источник: "Саутгемптону" интересен Кузяев 2
"Ланс" минимально обыграл "ПСЖ"
"Челси" не захотел продавать Канте в "Интер"
Источник: "Ганновер" может арендовать Бийола
"Зенит" начал подготовку к матчу с "Арсеналом" без Ловрена
"Айнтрахт" выкупил контракт Андре Силвы у "Милана"
Выборы нового президента "Барселоны" пройдут в марте 2021 года
Новиков: ждем от Комличенко более высокой результативности
Агент Миранчука заявил, что в будущем хавбек может стоить 50-70 млн евро 6
Игуаин согласовал с "Ювентусом" разрыв контракта
Ларрсон: хотим порадовать болельщиков победой над ЦСКА 2
Луис Суарес может перейти в "Атлетико"
В Казани пишут, что «Локомотив» предложил за Кварацхелию 15 млн. На правду не похоже 2
Вице-президент "Монако" Петров избран в совет директоров французской лиги
ЦСКА пригрозил заблокировать абонементы за перепродажу билетов на дерби 2
Алексей Миранчук заявил, что приступает к восстановлению
"Антальяспор" намерен арендовать Кутепова 5
Гендиректор "Аталанты" заявил, что в клубе гордятся трансфером Миранчука
"Челси" отравил Батшуайи в аренду в "Кристал Пэлас" 1
Тете, которым интересовался "Спартак", перешел в "Фулхэм" 1
Миранчук - об "Аталанте": понимал, что потеряю финансово, но я решил выйти из зоны комфорта и проверить себя 17
Дзюба опубликовал фото с тренировки "Зенита"
Новиков: Шунин сейчас лучший голкипер РПЛ 1
Газизов поговорил о трансферах "Спартака" с болельщиком по телефону 7
Орлов: Влашич - хороший игрок, но не выдающийся. Вот Малкома взяли в "Зенит" - это я понимаю 16
СМИ: Кузяев не перейдет в "Алавес" 10
Орлов: новости про Кокорина в "Роме" - это несерьезно. Кто там знает такого футболиста? 2
Орлов: "Спартак" — лучший вариант для Кузяева 8
Гендиректор "Рубина" опроверг информацию о предложениях по Кварацхелии 2
Новиков - о матче "Динамо" с "Зенитом": мужская жесткая игра, но грань никто не переходил
Все новости