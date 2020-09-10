Выборы нового президента "Барселоны" пройдут в марте 2021 года

Стало известно, когда состоятся выборы нового президента "Барселоны".

Фото: ФК "Барселона"

Голосование за нового президента каталонского клуба пройдет 20 и 21 марта 2021 года, сообщает официальный сайт "Барселоны".



Нынешний президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу не сможет принять участия в выборах, так как занимает этот пост второй срок подряд.