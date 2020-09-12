В пятницу, 11 сентября, вся команда сдавала ПЦР-тесты, а тест Симеоне оказался положительным. Болезнь проходит у тренера бессимптомно, он находится дома.
27 сентября "Атлетико" откроет для себя чемпионат Испании матчем с "Гранадой".
Источник: пресс-служба клуба.
Симеоне заразился коронавирусом
Тест главного тренера мадридского "Атлетико" Диего Симеоне на коронавирус показал положительный результат.
Фото: Getty Images
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