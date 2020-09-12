Сообщается, что 24-летним футболистом интересуется "Фиорентина". Итальянский клуб намерен подписать Фирпо до конца закрытия трансферного окна. Сумма сделки может составить 12 миллионов евро.
В прошлом сезоне защитник провел 17 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.
Источник: La Gazzetta dello Sport
"Фиорентина" нацелилась на защитника "Барселоны"
Защитник "Барселоны" Хуниор Фирпо может сменить клубную прописку.
Фото: AS
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