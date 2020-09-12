"Фиорентина" нацелилась на защитника "Барселоны"

Защитник "Барселоны" Хуниор Фирпо может сменить клубную прописку.

Фото: AS

Сообщается, что 24-летним футболистом интересуется "Фиорентина". Итальянский клуб намерен подписать Фирпо до конца закрытия трансферного окна. Сумма сделки может составить 12 миллионов евро.



В прошлом сезоне защитник провел 17 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.



Источник: La Gazzetta dello Sport