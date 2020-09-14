Камавинга отказал "Реалу" и "ПСЖ" и решил остаться в "Ренне"

Полузащитник "Ренна" Эдуардо Камавинга заявил о решении остаться в команде.

Фото: francefootball

Интерес к 17-летнему хавбеку проявляют "Реал" и "ПСЖ", но футболист решил остаться в "Ренне" еще минимум на сезон.



"Определённо, когда тобой интересуется большой клуб, это здорово. Но я не витаю в облаках. Решение остаться в «Ренне» я принял вместе с семьёй. Мне нужно сконцентрироваться на футболе и не отвлекаться на то, что его окружает", - передает слова Камавинги Goal.com.



В нынешнем сезоне французского чемпионата полузащитник принял участие в 3 матча, в которых забил 1 гол и сделал 1 ассист.