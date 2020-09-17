Президенту "Барселоны" Бартомеу вынесут вотум недоверия

Президенту "Барселону" Хосепу Бартомеу вынесут вотум недоверия.
Global Look Press
Сообщается, что организаторы данной инициативы собрали уже 18 тысяч подписей. Для запуска процедуры необходимо 16 тысяч подписей. После проверки точного количества подписей начнется референдум. Если две трети голосов будут за отставку функционера, то Бартомеу должно будет сложить свои полномочия.

Ранее сообщалось, что выборы нового президента "Барселоны" должны пройти в марте 2021 года.

"Барселона" в прошлом сезоне заняла второе место в турнирной таблице чемпионата Испании и дошла до четвертьфинала Лиги чемпионов, где проиграла с крупным счетом "Баварии" - 2:8.

Бартомеу занимает должность с 2014 года.

Источник: Marca

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Теги: Бартомеу Барселона Ла Лига
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