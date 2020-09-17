Суарес прибыл в Перуджу, чтобы сдать экзамен по итальянскому языку для перехода в "Ювентус"

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес прибыл в Италию для завершения перехода в "Ювентус".


По информации источника, уругвайский футболист решил сдать экзамен по итальянскому языку, который необходим для получения гражданства в Италии. Отмечается, что сдача теста не гарантирует немедленного получения гражданства. Суарес намерен стать гражданином Италии до 6 октября, когда заканчивается прием заявок на Лигу чемпионов. В противном случае переход может не состояться.

В минувшем сезоне чемпионата Испании Суарес принял участие в 28 матчах, в которых забил 16 голов (1 с пенальти) и сделал 8 результативных передач.

Источник: твиттер журналиста Джунлуки Ди Марцио

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Теги: Суарес Барселона Ювентус
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