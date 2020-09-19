"С "Краснодаром" действительно был разговор, но дали паузу. Денис сказал, что в первую очередь он дождется разговора с главным тренером. Пообщавшись с ним, он решил остаться в "Валенсии", - сказал Дмитрий Черышев в эфире программы "Все на Матч!".
В прошлом сезоне Ла Лиги Черышев в составе "Валенсии" провел 24 матча и забил 1 мяч.
Ранее 29-летний хавбек также защищал цвета "Реала", "Севильи" и "Вильярреала".
Дмитрий Черышев: был разговор с "Краснодаром", но Денис решил остаться в "Валенсии"
Отец полузащитника "Валенсии" Дениса Черышева Дмитрий Черышев рассказал об интересе к сыну со стороны "Краснодара".
Фото: ФК "Валенсия"
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