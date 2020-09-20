Встреча закончилась со счётом 0:0. Обе команды создали достаточное количество моментов, но так и не сумели забить. Хорошие возможности были у Винисиуса, Бензема и Исаака.
В составе хозяев дебютировал экс-полузащитник "Манчестер Сити" Давид Сильва, который вышел во втором тайме на замену. Мадридский "Реал" в стартовый состав включил Мартина Эдегоора. Он в прошлом сезоне был одним из лидеров баскского клуба, выступая за него на правах аренды.
В следующем туре "Реал" встретится в гостях с "Бетисом", а "Реал Сосьедад" ждёт гостевой матч с "Эльче".
Чемпионат Испании, 2 тур
Реал Сосьедад – Реал Мадрид 0:0
Реал Сосьедад: Ремиро, Муньос, Элустондо, Ле Норман, Горосабель, Мерино, Гевара (Quiros, 89), Исак (Сильва, 63), Барренечеа (Орхильес, 75), Оярсабаль (Янузай, 74), Порту
Реал Мадрид: Куртуа, Рамос, Варан, Карвахаль, Менди, Эдегор (Каземиро, 69), Кроос, Модрич (Вальверде, 70), Родриго (Парк, 70), Жуниор (Аррибас, 90+1), Бензема
Предупреждения: Барренечеа, 24, Менди, 29, Муньос, 33, Карвахаль, 83
"Реал" начал защиту чемпионского титула в Примере с ничьей с "Реалом Сосьедад"
В Сан-Себастьяне состоялся матч первого тура Примеры, "Реал Сосьедад" и "Реал" Мадрид сыграли вничью.
Фото: твиттер "Реала"
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