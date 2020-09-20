Наставник "Реала" считает, что его команда в целом провела хороший матч и ничего не позволила хозяевам создать в атаке. Также он сказал, что в первом тайме "сливочные" доминировали, а во втором - сбавили обороты.
"У меня много игроков. Сегодня я сделал свой выбор. Я не имею ничего против Йовича или других игроков. Я не хотел менять систему игры. Поэтому я заменил вингеров. Мы потеряли два очка, так как всегда стремимся к победе", - передает слова Зинедина Зидана Marca.
Мадридский "Реал" набрал в этом матче одно очко и находится на промежуточном десятом месте в турнирной таблице - однако нужно учитывать, что первый тур "бланкос" пропускали, и большинство соперников провело уже по две встречи. В предыдущем сезоне Ла Лиги мадридцы стали чемпионами, на пять очков опередив "Барселону".
Зидан о ничейном матче с "Реалом Сосьедад": мы потеряли два очка, так как всегда стремимся к победе
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал итоги стартового матча "Реала" в Ла Лиге с "Реалом Сосьедад" из Сан-Себастьяна (0:0).
Фото: PA SPORT
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!