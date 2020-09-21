Уткин: какая ирония, Суарес сменит в "Атлетико" Диего Косту. В мире "животных"

Футбольный блогер Василий Уткин прокомментировал возможный переход нападающего "Барселоны" Луиса Суареса в мадридский "Атлетико".

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

— Какая ирония. Поневоле задумаешься о том, что же более жизненно, чем шутки жизни над самой собой. Суарес сменит в "Атлетико" Диего Косту. Блин... В мире "животных", — написал Уткин в своём телеграме.



33-летний Суарес ведёт переговоры с "Барселоной" о досрочном разрыве контракта, который действителен до лета 2021 года. Сообщалось, что изначально подписать уругвайца хотел итальянский "Ювентус", но футболист не успеет получить требуемые документы в срок.



