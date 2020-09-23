Восстановление тер Штегена затягивается из-за опухшего колена

Вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген может не успеть восстановиться в установленные даты.

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Сообщается, что футболист, который продолжает восстановление после травмы, вынужден делать перерывы в тренировках, так как его колено опухает из-за постоянных нагрузок.



Ожидалось, что тер Штеген вернется в строй в конце октября, однако сейчас его восстановление может затянуться до середины ноября.



Источник: AS.