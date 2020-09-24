Боснийский хавбек Миралем Пьянич 1 сентября перешел из "Ювентуса" в "Барселону", сумма трансферной компенсации составила 60 миллионов евро. В клубе из Турина Пьянич отыграл 4 сезона, за это время он провел в футболке "Юве" 178 матчей, забил 22 гола и сделал 41 результативную передачу.
Миралем рассказал испанским СМИ о реакции на его переход в "Барселону" со стороны Криштиану Роналду, много лет отыгравшего за мадридский "Реал". Пьянич сообщил, что Роналду не отговаривал его от перехода в каталонский клуб - напротив, был рад за боснийца.
- Когда все было согласовано, он сказал, что рад за меня и что мне будет приятно играть в Испании, в сильной лиге. Он был расстроен, что я ухожу из "Ювентуса", но он сказал, что мне понравится играть за столь классную команду, как "Барселона", - передает слова Пьянича Mundo Deportivo.
Пьянич: Криштиану не отговаривал меня от перехода в "Барселону"
Экс-полузащитник "Ювентуса" Миралем Пьянич рассказал о мнении форварда Криштиану Роналду по поводу трансфера боснийца в "Барселону".
Фото: Getty Images
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