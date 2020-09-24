Пьянич: Криштиану не отговаривал меня от перехода в "Барселону"

Экс-полузащитник "Ювентуса" Миралем Пьянич рассказал о мнении форварда Криштиану Роналду по поводу трансфера боснийца в "Барселону".
Фото: Getty Images
Боснийский хавбек Миралем Пьянич 1 сентября перешел из "Ювентуса" в "Барселону", сумма трансферной компенсации составила 60 миллионов евро. В клубе из Турина Пьянич отыграл 4 сезона, за это время он провел в футболке "Юве" 178 матчей, забил 22 гола и сделал 41 результативную передачу.

Миралем рассказал испанским СМИ о реакции на его переход в "Барселону" со стороны Криштиану Роналду, много лет отыгравшего за мадридский "Реал". Пьянич сообщил, что Роналду не отговаривал его от перехода в каталонский клуб - напротив, был рад за боснийца.

- Когда все было согласовано, он сказал, что рад за меня и что мне будет приятно играть в Испании, в сильной лиге. Он был расстроен, что я ухожу из "Ювентуса", но он сказал, что мне понравится играть за столь классную команду, как "Барселона", - передает слова Пьянича Mundo Deportivo.

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Барселона Ювентус Криштиану Роналду Пьянич Зарубежные трансферы
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Семак: Ракицкий готовится к игре с "Уфой"
Ближайшие матчи Лиги Наций пройдут без зрителей
Дриусси вернулся к тренировкам
Смирнов близок к переходу в "Оренбург" 1
Ибрагимович сдал положительный тест на коронавирус
"Уфа" планирует подписать защитника и нападающего
Гендиректор "Томи": Кержакова выбирал наш президент и губернатор Томской области 3
Семак: то, что "Уфа" пропустила много — стечение обстоятельств
Актер Баринов: Семин делал из "Локомотива" топ-клуб 13 лет, а сейчас мы снова становимся "пятым колесом" 4
Французское агенство, которое работает с Ляказеттом, будет представлять услуги игрока "Спартака"
Актер Баринов: сейчас кино - это способ зарабатывания денег. Фильм про Стрельцова соберет кассу 1
Кержаков добился смягчения условий выплаты алиментов бывшей жене 1
Источник назвал причину отказа "Краснодара" от нападающего сборной Швеции
Cуарес не смог сдержать слёз на прощальной конференции в "Барселоне" (видео) 2
"Томь" объявила о назначении Александра Кержакова главным тренером 8
Губерниев: "Химки" могу спасти от вылета в качестве главного тренера, но я не пойду, много дел 11
"Словно сбывается моя мечта". Новый тренер "Зенита" по физподготовке — о переходе в клуб 1
Червиченко: меня давно интересует вопрос, что должен совершить судья, чтобы матч был переигран? 6
"Челси" подписал голкипера Менди из "Ренна" 1
Червиченко: не понимаю, за что оштрафовали Федуна. Это спектакль абсурда 2
Источник: Туре не будет в "Спартаке" 4
Пьянич: Криштиану не отговаривал меня от перехода в "Барселону"
Спортдиректор "Тамбова": победы над "Спартаком" всегда записываются в историю 1
Медведев: Дракслер? Еще не написали, что мы в Дембеле заинтересованы?
Тренерский штаб "Зенита" пополнился испанским экс-сотрудником "Локомотива" 1
Московское "Динамо" запустило франшизу футбольных школ 1
"Фулхэм" предложил 20 млн евро за защитника "Барселоны"
Директор "Енисея": очень надеялся, что Тарханов вернется в Красноярск и мы продолжим нашу плодотворную работу
«Ростов» возвращается в еврокубки. Четыре года назад желто-синие славно пошумели в ЛЧ и ЛЕ
"Уфа" арендовала полузащитника киевского "Динамо" 2
Все новости