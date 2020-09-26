Счёт в матче открыл хавбек "Реала" Федерико Вальверде. На 35 минуте Аисса Манди счёт сравнял, а через две минуты Вильям Карвалью вывел "Бетис" вперёд.
Второй тайм начался с автогола защитника гостей Эмерсона. Спустя двадцать минуть он получил прямую красную карточку и был удалён с поля. На 82 минуте Рамос установил окончательный счёт в матче с пенальти, принеся "Реалу" победу.
Мадридцы набрали четвертое очко за два матча Ла Лиги. "Бетис" впервые уступил в чемпионате после двух побед.
"Реал" обыграл "Бетис", проигрывая по ходу матча. Эмерсон забил автогол и удалился
Мадридский "Реал" был сильнее "Бетиса" (3:2) в матче чемпионата Испании.
Фото: Getty Images
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